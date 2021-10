Legenda v novém kabátu. Takto by dnes vypadala Škoda 200 RS

Ikonická Škoda 200 RS je pravděpodobně nejslavnějším mladoboleslavským vozidlem, alespoň co se závodních speciálů týče. Není proto divu, že si jej Škoda vybrala jako dalšího z řad modelů, který prošel reinterpretací v projektu Ikony v novém kabátě, který nápaditě připomíná i 120. výročí české automobilky a jejího působení v motorsportu.

„Snažil jsem se zachovat červeno-bílou grafiku, která je pro 200 RS typická. Tehdy to byly tovární barvy. Do nové podoby jsem přenesl i některé detaily, nicméně jsem nechtěl, aby auto na první pohled vypadalo jako originál. Chtěl jsem, aby tu byl vidět pokrok v tvarech, aby auto bylo skutečně moderní.“ uvedl Petr pro web Škoda Auto.

Daniel Petr se pak v neposlední řadě ve svém návrhu zaměřil na to, aby 200 RS nebyla jen hezká na pohled, ale aby skutečně mohla fungovat na závodní dráze. „Najít u závodních speciálů kompromis mezi funkčností a krásným designem je vždy výzva. Já jsem tím ale po letech tak nasáklý, že jsem se snažil toho docílit i u vozu čistě z mé fantazie. Myslel jsem třeba na chlazení motoru a brzd, aerodynamické prvky, celkovou ergonomii vozu,“ přibližuje designér.

Jak pak sám autor uvádí, v návrhu se držel původní předlohy, takže by podle něj dnes šlo o kompaktní sportovní vůz, samozřejmě s motorem vzadu. „Nad pohonem jsem ale výrazněji nepřemýšlel, určitě by auto mělo mít spalovací motor, použít by jistě šla hybridní technika,“ doplnil vlastní názor Petr.