Land Rover ukázal speciální Defender. Oslavuje 60 let filmů s Jamesem Bondem

Spojení britských automobilek s filmy o Jamesi Bondovi je už prakticky notorické, a je tak pochopitelné, že se Land Rover musí účastnit oslav 60. výročí vzniku těchto filmů. V rámci nich společnost představila speciální závodní model s názvem Bond Defender. Činí tak poté, co se své „bondovské“ edice dočkala i sériová verze.

Higgins se ve své kariéře účastnil už čtyř filmů, konkrétně Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a No Time to Die. V závodní sérii 2022 Bowler Defender Challenge se utká s dvanácti různými týmy.