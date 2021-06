La Voiture Noire se ukázalo v produkční formě. Unikátní Bugatti za 280 milionů bere dech

„Černé auto” – francouzsky „La Voiture Noire” – se odhalilo před více než dvěma lety na ženevském autosalonu. Tehdy bylo nejdražším novým autem světa – až na to, že to byl jen showcar. Nyní máme před sebou jeho produkční podobu a nejdražší už sice kvůli Rolls-Royce Boat Tail není, ale to neznamená, že by bylo o něco méně dechberoucí.