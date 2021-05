Nejdražší nové auto na světě? Rolls-Royce Boat Tail má i slunečník

„Schopnost přizpůsobit téměř jakýkoliv aspekt motorového vozidla podle přání jeho majitele je jeden z hlavních důvodů, proč se k nám zákazníci neustále vracejí. My ale víme, že chceme jít ještě dál. V roce 2017 jsme ohromili svět naším prvním vozidlem moderní doby se zcela individuálně navrženou karoserií – velkolepým vozem Rolls-Royce Sweptail. Byla to naprosto jedinečná zakázka, která v našich myslích znamenala začátek naší cesty,“ říká Torsten Müller-Ötvös, generální ředitel společnosti Rolls-Royce Motor Cars.

Jméno i vzhled podobný lodi odkazuje na jedinečné vozy značky z 20. a 30. let. Vůz, který je zobrazen na obrázcích, byl ostatně vyroben pro majitele Rolls-Royce Boat Tail z roku 1932.

Boat Tail ale především reprezentuje maximum možného, co do preciznosti výroby, luxusních materiálů a individualizace. Založen je na hliníkové modulární platformě Architecture of Luxury, podobně jako limuzína Phantom, se kterou sdílí 600koňový zážehový dvanáctiválec se dvěma turbodmychadly a typickým zdvihovým objemem 6,75 litru, ale jinak je zásadně přepracován.