Koncern Volkswagen by měl postavit továrnu na baterie v Česku, přeje si šéf Škody

„Přejeme si, aby Česko vyhrálo a stalo se dalším místem pro továrnu na baterie koncernu Volkswagen,“ řekl Schäfer. Koncern chce v Evropě vybudovat šest takových závodů, o třech je již rozhodnuto. Vedle Německa, Švédska a Španělska je střední Evropa dalším regionem, kde by měl závod stát. Podle Schäfera panuje velká rivalita mezi sousedními státy o to, kdo ho získá.

„Jsem přesvědčen, že ještě v prvním pololetí dospějeme k rozhodnutí,“ řekl Schäfer. Pokud by se tak stalo, koncern by rozhodl ještě za Schäferova působení ve Škodovce, protože českou automobilku povede až do konce června.