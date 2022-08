Koenigsegg CC850 přijíždí s megawattem výkonu a složitou převodovkou

Fanoušci značky Koenigsegg si při pohledu na nejnovější ängelholmský stroj možná řeknou, že to je nějaké divné CC8S.

To, na co se díváme, však není CC8S, nýbrž CC850 - zbrusu nový stroj, jehož design je, řekněme, modernizovaným vzhledem původního CC8S, prvního produkčního auta značky, které se představilo před 20 lety. CC850 je jeho připomínkou.

Zatímco ale CC8S mělo v útrobách kompresorem přeplňovaný Modular V8 od Fordu, CC850 má pohonné ústrojí z modelu Jesko. To znamená vlastní pětilitrový osmiválec se dvěma turbodmychadly, který při běhu na palivo E85 (směs 15 % benzínu a 85 % bioethanolu) dává více než megawatt výkonu - konkrétně 1033 kW, tedy 1405 koní. Natankujete-li normální benzín, výkon klesne na „pouhých“ 1202 koní.

Zajímavější technická vymoženost je o kousek dál - je jí převodovka. Technicky je to devítistupňová vícespojková převodovka z jeska, která má místo jedné či dvou spojek na vstupní hřídeli tři spojky mezi jednotlivými sadami ozubených kol.

V interiéru ale vidíme klasickou kulisu řazení, která by odpovídala sedmistupňové manuální převodovce. Jak je to možné? Jednoduše - pokud řidič chce, může řadit manuálně, jako by jel v autě s normální šestistupňovou převodovkou. Má k dispozici spojkový pedál a pokud mu nejdou rozjezdy, může mu motor zhasnout.