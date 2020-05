Kia Rio prošla modernizací

To podstatné se při faceliftu událo pod slupkou. Rio je první Kiou, která dostala mildhybridní ústrojí k benzínovému motoru. Pracuje s napětím 48 voltů a elektromotor, napojený řemenem na tříválec 1,0 T-GDi, rekuperuje energii při brzdění do baterie a pak ji používá k pomoci při požadavku na maximální výkon.

Podle automobilky to prospívá lepší efektivitě mildhybridního ústrojí, a tedy nižší spotřebě paliva, a to při zachování zapojení řidiče do procesu. Jak to bude vypadat ve skutečnosti, jaký bude cit v pedálu, uvidíme, až se svezeme.