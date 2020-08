Kancelářští zaměstnanci General Motors pracují u pásu, odbory protestují

Pikantní je, že tato továrna spadá pod organizaci UAW, United Auto Workers, česky Odbory pracovníků v automobilovém průmyslu. Její mluvčí Brian Rothenberg před několika týdny komentoval postup Hondy za nevhodný s tím, že v továrně, která je součástí organizace UAW, by se to nestalo.

Od té doby ale změnila přístup a udržuje tři směny. Aby to mohla udělat, musí nabrat zhruba 200 dočasných pracovníků - ale než se to podaří, vypomáhají kancelářští zaměstnanci, a to podle koncernu GM dobrovolně. Jejich počet se různí; mluvčí General Motors Jim Cain uvedl, že jich bývá „pár tuctů, ale i víc”.

Koncern do Wentzville již nyní přesouvá několik set zaměstnanců z továrny ve Spring Hill v Tennessee, kde kvůli nedostatečné poptávce na trhu klesá produkce GMC Acadia a Cadillaců XT5 a XT6. Jenže podle Caina to prostě trvá, a proto pomáhají dobrovolníci z řad kancelářských zaměstnanců. „Nedělali bychom to, kdyby to nebylo nezbytné,” dodal Cain.