Kanaďanka se soudila kvůli drahé opravě auta, nyní musí platit miliony

Bývá zvykem, že když jezdíte drahým autem, pořídíte si k němu také havarijní pojištění. Kanaďanka Jessica Liu to však neudělala a se svým Astonem Martin DB9 z roku 2014 havarovala - narazila do kamene. Na pohled to nebyla vážná nehoda, ale v servisu se přišlo na to, že musí být vyměněn i přední pomocný rám.