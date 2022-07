Jezdíte do neautorizovaného autoservisu? Hrozí, že v příštím roce přijdete o záruku

Třebaže spousta majitelů nových aut jezdí do autorizovaných servisů, kvůli udržení zákonné záruky to není nutné. Tzv. bloková výjimka pro motorová vozidla zajišťuje, že dodrží-li neautorizovaný servis postupy stanované výrobcem auta a použije-li náhradní díly odpovídající kvality, nesmí to ohrozit právo majitele vozu na uplatnění zákonné záruky.

Výjimka je nařízením EU platným od roku 2010 a pro zákazníky má jasnou výhodu - autorizované servisy nemají monopol na opravy a údržbu nových aut, což zajišťuje konkurenční prostředí i u těchto vozidel.

Nařízení také zakazuje omezovat prodej náhradních dílů, nářadí či diagnostického a podobného zařízení nezávislým autoservisům.

Sdružení importérů a výrobců autodílů SISA v minulosti k blokové výjimce uvedlo, že zlepšila pozici autoservisů na trhu obecně, i těch značkových. Ty dostaly možnost nakupovat díly od nezávislých distributorů a zvýšení konkurence vede k tlaku na ceny i kvalitu služeb.

„Trh autoopraven samozřejmě není černobílý. Nedá se říct, že by všechny autorizované servisy byly neúměrně předražené, a naopak ty menší nevykonávaly svoji práci s patřičnou profesionalitou,“ říká Marek Zukal, jednatel firmy Quick Stop Car provozující autoservisy.

Ovšem platnost této výjimky příští rok končí. Konkrétně to bude ke konci května 2023. Podle vyjádření mluvčí Evropské komise Niny Ferreirové však komise doporučí prodloužení trvání této výjimky o pět let. Hodnocení fungování výjimky zjistilo, že byla přínosná, ovšem za pět let má proběhnout znovu.

Podle slov Jána Kondráše z firmy LKQ CZ, pod kterou patří například síť prodejců autodílů Auto Kelly, je prodloužení platnosti nezbytné, ale není to všechno. Některé součástky jsou podle něj vyráběny na zakázku.

„Výrobci originálních dílů tak získávají větší podíl na sekundárním trhu tím, že navrhují systémy, které vylučují nezávislé opravny, a získávají tak monopolní postavení v mnoha klíčových oblastech,“ nechal se slyšet.

Podle Jana Trněného, majitele autoservisu Janek v Brně, je větší problém v přístupu k informacím a pracovním postupům, jak auto opravovat. A to nejen na nová, ale i na stará auta. „Na obecné informace se spolehnout nejde, oficiální informace nejsou snadno dostupné nebo jsou neúplné,“ říká.

Otázkou do vzdálenější budoucnosti je, jak bude fungování blokové výjimky vypadat v době, až budou elektromobily tvořit desítky procent nově prodaných aut ročně.

Automobilka Škoda v minulosti přiblížila, že nároky na automechanika pro elektromobily jsou blízko požadavkům na skutečného elektrikáře. S tím souvisí požadavky na specifické vybavení a prostory, což je samozřejmě finančně náročné.

Ovšem to neznamená, že by se bloková výjimka musela rušit či neprodlužovat. S rozmachem elektromobilů pravděpodobně přijde doba, kdy se i nezávislým autoservisům vyplatí do techniky pro opravy elektrických aut investovat.

„Pro sítě nezávislých servisů se nyní otevírá obrovská příležitost do tohoto raketově rostoucího trhu vstoupit a tento specifický trh s budoucností si podmanit. Jedním z nutných předpokladů jsou dostatečně proškolení mechanici pro servis hybridů a elektromobilů,“ dodává Zukal s tím, že ve své firmě mechaniky na elektrická auta školí.