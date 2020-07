Jeep se pokouší ukrást pozornost Fordu, koncept wrangleru má konečně osmiválec

V den premiéry očekávaného konkurenta od Fordu, nového modelu Bronco, Jeep představuje koncept Wrangler Rubicon 392. Wrangler současné generace JL nemá ve standardní nabídce osmiválec. Podle dřívějších informací od automobilky by se tam sice vešel, ale neprošel by nárazovými testy. Přesto 6,4l V8 pod kapotu zabudovala. A dost možná půjde i do sériové výroby.