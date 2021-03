Jeep indiánům nechce ustoupit, spor o název Cherokee ale nemusí být u konce

SUV s názvem Cherokee je v nabídce Jeepu už 47 let; před 28 lety se přidal větší a luxusnější Grand Cherokee. Nyní, slovy Hoskina, automobilka změnu „s respektem odmítla” provést.

„Myslel jsem si, že je správné to jméno změnit, a řekl bych, že to s respektem odmítli udělat. Ale také nechali otevřené dveře pro další jednání,” komentoval Hoskin situaci pro web Automotive News.

„Neprocházíme kulturní mapou Ameriky hledajíce věci, které nás urážejí,” dodal. Nicméně, navenek to tak trochu vypadá, když téměř půl století nebyl se jménem Jeepu Cherokee problém dost velký na to, aby to někomu stálo za snahu o změnu.