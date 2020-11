Jedno auto ovládá druhé. Škoda připravuje systém pro automatizovanou jízdu

Hudbou budoucnosti není jen autonomní jízda samostatného vozu, ale i automatizovaná jízda v koloně. Myšlenka zvaná „Follow the Vehicle“, tedy „následuj auto” se řídí jednoduchým principem: dvě auta, jeden řidič. Druhé auto zjednodušeně řečeno napodobuje přesně to, co dělá první.