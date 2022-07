Je toto Alfa Romeo Giulia po faceliftu? Policejní speciál má dosud neviděná světla

Dalším zajímavým detailem je dvojice mlhových světel v rozích nárazníku, ovšem ne proto, že by do nabídky přibyly mlhovky - současné italské policejní giulie mlhovky nemají, píše web Carscoops.

O faceliftované Alfě Romeo Giulia toho zatím příliš nevíme, a to do takové míry, že zatím nelze odhadnout ani předběžné datum uvedení.

Odhadem by se ale vůz mohl ukázat začátkem roku 2023. Prodávat by se měl do roku 2027, kdy by se měla Alfa Romeo přeměnit na značky nabízející pouze elektromobily.