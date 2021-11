Je tohle nový Ford Mondeo? Z Číny unikly snímky elegantního sedanu

Prozatím poslední informace o budoucnosti Fordu Mondeo v Evropě je ta, že příští rok skončí bez přímého nástupce. Ostatně na českém webu značky ho už nyní nenajdete. Podle toho, co zveřejnil instagramový účet CocheSpias, to ale možná bude platit jen pro Evropu. To, na co se díváme, totiž má být právě nový Ford Mondeo.

Vůz na snímcích je patrně určený pro čínský trh, jelikož snímky mají pocházet z Číny, rámeček vpředu vypadá, že je velikostí podobný kratším čínským registračním značkám, a na zádi vozu taky vidíme čínské znaky.

Není to poprvé, co se na tomto účtu objevuje vůz, který by mohl být příštím mondeem. Koncem loňského roku se objevil maskovaný crossover či kombík s podobným popiskem. Tvary přední mřížky a světel byly pozoruhodně podobné, ne-li stejné jako to, co vidíme nyní.

Podle webu Motor1 má nové mondeo v Číně dostat dvoulitrový zážehový motor o výkonu 238 koní. Že se tento vůz dostane i do Evropy, není příliš pravděpodobné – pokud by možnost byla, nehovořilo by se o konci modelu.

Vzhledem k preferencím zákazníků se dá očekávat, že v Evropě místo klasického sedanu, liftbacku či kombi zaplní místo mondea další crossover. Mezi kugou a explorerem je prostor na další auto dostatečný.

Dosavadní Ford Mondeo. Foto: Ford

