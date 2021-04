Je tohle BMW X8? Obrovský maskovaný prototyp natočen při testování

Video také ukazuje, že testovací kus je částečně poháněn elektřinou, protože je vybaven nálepkou s nápisem Hybrid test vehicle. Už dříve se spekulovalo o tom, že by auto mohlo vyjít i v extrémně výkonné variantě M s plug-in hybridním pohonem.

Fanouškovský BMW Blog uvádí, že žádné oficiální informace o modelu X8 nejsou zatím k dispozici. Pokud by ho ale měla automobilka skutečně odhalit, dojít by k tomu podle zákulisních informací mělo už v letošním roce. Silná verze M by pak mohla následovat o rok později.