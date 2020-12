Jak přepravit vánoční stromek? Podívejte se na pár jednoduchých pravidel

Dodávkou či přívěsem disponuje menšina motoristů, proto spousta lidí bude stromek převážet na autě či, pokud má dlouhý kombík anebo malý stromek, v něm. Pravidel, jak to udělat bezpečně a pohodlně, je několik, ale všechna mají společné jedno - nechte si stromek zabalit do sítě .

Zabere méně místa a mnohem lépe se s ním manipuluje. A pokud ho poté ještě zabalíte do staré deky, nebudete mít starost o poškrábání laku či o zaneřádění interiéru jehličím nebo smolou.

Dáváte-li stromek na střechu, konkrétně na příčné nosníky, neupevňujte ho „gumicuky”, protože ty podle německého autoklubu ADAC při případné nehodě stromek neudrží. Investujte pár stovek do ráčnových upevňovacích popruhů , tzv. kurten. Potřebujete jednu na každý konec stromku.

Pásy jsou vhodné také k upevnění stromku, pokud ho přepravujete na zadních sedačkách. Krajními pásy ho prostě co nejlépe přitáhněte k sedáku a opěradlu.

V případě, že kupujete stromek v květináči, je třeba dbát na to, která jeho část je nejtěžší; často to bývá právě květináč. Takový stromek také často není možné zabalit do síťoviny a manipulace je tedy složitější. Na druhou stranu, můžete si ho po Vánocích zasadit na zahradě.