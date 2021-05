Jak jezdit elektromobilem, nemáte-li potřebný milion a víc? Možností je řada

Někteří motoristé by do elektromobilu nejraději nikdy nesedli, jiní naopak touží po přesedlání na elektrický pohon co nejdříve. Jenže tu je jeden zásadní problém – pořizovací cena nových elektromobilů je vysoká a nabídka ojetých zatím není až tak široká, třebaže na trhu nějaké jsou.

Řada lidí ale nechce starší auto; u elektromobilů, zejména těch nejstarších, je navíc otázkou životnost baterie, jejíž výměna je investice přinejmenším ve statisících korun.

Pro jízdu elektromobilem nicméně není třeba ho vlastnit – lze si ho, ostatně jako i konvenční auto, pronajmout. Ať už dlouhodobě pomocí operativního leasingu či dlouhodobé zápůjčky, kdy s autem jezdíte jen vy, nebo krátkodobě v rámci různých carsharingů.

Služeb tohoto typu je na trhu celá řada, ovšem většina z nich se soustředí na ta největší města, protože tam mají nejvíc potenciálních zákazníků. Bydlíte-li v Praze, máte na výběr služeb hned několik a řada z nich nabízí i čistě elektrická auta.

Jsou si podobné v tom, že základem plateb za používání auta je pár korun za každou minutu, kdy ho máte. Od toho se také odvíjí, kolik zaplatíte, takže potřebujete-li auto třeba jen jednou týdně na chvíli, pohybujete se jen v rámci města a nevadí vám, že není vaše, může to být co do nákladů nejefektivnější způsob, jak jezdit na elektřinu.

Model ID.4 je jedním z nových elektromobilů značky Volkswagen. Foto: Milan Lažanský, Novinky

Potřebujete-li auto denně a na delší dobu, anebo chcete-li v něm jezdit jen vy, může být vhodnější volbou nějaká forma leasingu – operativní, na jehož konci auto vrátíte, anebo „normální“, po jehož skončení vám vůz zůstává.

Ten druhý je znám už mnoho let, je to prostě splátkový prodej vozu. Nějakou část ceny zaplatíte rovnou a zbytek splácíte, a pak můžete auto prodat anebo si ho nechat mnoho dalších let. Ten první se rozmohl až v posledních několika letech a jednou z jeho výhod je, že v autě nemáte „utopených“ několik desítek tisíc korun. V podstatě si ho pronajmete za určitou měsíční částku, podobně jako třeba byt.

Ony částky se pochopitelně různě liší v závislosti na konkrétním autě, ale zaměříme-li se na elektromobily, lze říci, že na operativní leasing pořídíte např. Peugeot e-208 od nějakých 7-8 tisíc korun měsíčně, Volkswagen ID.4 se dá najít za nějakých čtrnáct a třeba BMW i3 za 18 tisíc měsíčně.

Na první pohled to je spousta peněz, ale operativní leasing má své výhody. Kromě toho, že každý rok můžete mít nové auto při podobné měsíční platbě, taky nesplácíte cenu auta, nýbrž platíte zejména odhadovaný pokles jeho hodnoty. To znamená, že u aut, jejichž cena klesá rychle, může být měsíční platba vyšší než u jiných, třeba i větších a luxusnějších aut, jejichž cena klesá pomalu.

Velmi podobným systémem – v podstatě se jen jinak jmenuje – je pronájem aut, který nabízí někteří poskytovatelé energií. Např. PRE nabízí pochopitelně jen elektromobily, ale princip je stejný – na nějakou dobu dostanete vůz a měsíčně platíte určitou částku. K mání je např. Volkswagen e-up! od devíti tisíc měsíčně, e-golf od třinácti anebo čínský crossover JAC iEV7 S, který je velký zhruba jako Škoda Kamiq, má 40kWh baterii a podle PRE zvládne až 300 km na jedno nabití. Ten můžete mít od 16 tisíc měsíčně.

PRE pracuje na rozvoji dobíjecí sítě pro elektromobily už od roku 2011 a třebaže se soustředí primárně na Prahu, kde chce do roku 2022 mít 441 veřejných dobíjecích stanic, její stojany najdete po celém Česku. Nejvíc je zásuvek typu 2/Mennekes, které nabízejí střídavý proud a nabíjecí výkon do 22 kW, ovšem po celých Čechách a také v Brně nebo Ostravě jsou i rychlonabíječky se zástrčkou CCS2, které nabízejí v některých případech až 175 kW nabíjecího výkonu. K nalezení nabíječky slouží mobilní aplikace Charge.PRE, která sice u rychlonabíječek ukazuje výkon jen ve formátu „50+ kW“, ale po rozkliknutí se dozvíte i to, zda je konkrétní zásuvka ve stojanu volná či obsazená. Podobnou aplikaci pod názvem Futur/E/Go provozuje i konkurenční ČEZ, který má po Česku poměrně hustou síť 50kW nabíječek.



A není lepší si auto koupit, když vám po pár letech splácení zůstane, než platit někomu za něco, co budete muset po roce vrátit? V případě bydlení je tento argument poměrně silný, protože cena bytů v posledních letech roste a nejspíš se to jen tak nezmění. Autům ale až na výjimky typu speciálních edicí sporťáků cena klesá; růst začne až po mnoha letech a ještě jen ve velmi omezeném množství případů.

Když auto koupíte rovnou, bez leasingu, sice měsíčně nic neplatíte, ale to neznamená, že s jeho vlastnictvím – a teď nemáme na mysli pojištění, palivo nebo servis – jsou náklady spojené ve formě poklesu hodnoty. Ty tvoří největší část TCO, Total Cost of Ownership, celkových nákladů na vlastnictví. Pokles hodnoty je rozdíl v částce, za kolik jste auto koupili a za kolik ho prodáte, a to bývají vysoké desítky procent v závislosti na tom, jak dlouho autem jezdíte a jakým způsobem ho používáte.