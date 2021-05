Jak by mohla vypadat nová Škoda Fabia RS? Ilustrátor jí dal podobu

Že se nová Škoda Fabia představí i v ostré verzi RS, je přinejmenším nepravděpodobné. Technika by na to byla, Volkswagen Polo bude mít variantu GTI i po nedávném faceliftu, ale označení RS dostala fabia naposledy v druhé generaci. Maďarský ilustrátor X-Tomi se přesto zamyslel, jak by taková novinka vypadala.