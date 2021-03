Indonésan si postavil auto z kartonu. Připomíná britskou legendu

Krabicoidní karoserie má nicméně i čelní okno a dveře, takže před lehkým deštíkem je dvoučlenná posádka chráněna o něco lépe, než kdyby jela na motorce. Jak dobře vůz odolává vodě a jak dlouho by trvalo, než by se rozmočil, není zmíněno.

Agentura AP o stroji hovoří jako o automobilu, ovšem to je třeba brát s rezervou, a to nejen kvůli kartonu. Je to totiž tříkolka s jedním kolem vpředu, což je stejná konfigurace, jakou využívalo britské vozítko Reliant Robin. To proslavila nepříliš valná stabilita v zatáčkách, z níž si napřed Mr. Bean a pak také automobilová show Top Gear dělali ohromnou legraci.