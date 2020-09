Hyundai představuje nový tucson, odvážně tvarované SUV se bude vyrábět v Nošovicích

Nové vydání tak narostlo co se sebevědomí a postavení na trhu týče, milimetry navíc ale naměříte i fakticky. Stále se řadí do segmentu C SUV, vedle Peugeotu 3008 nebo Škody Karoq. Na délku měří 4500 mm, je 1865 mm široký, 1650 mm vysoký a rozvor náprav činí 2680 mm.