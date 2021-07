Hyundai Ioniq 5 naživo: Obří hatchback s obývákem uvnitř

Zvenčí není u Ioniqu 5 moc co představovat, hranatý hatchback s velkým rozvorem náprav jsme si mohli už do detailu prohlédnout, včetně kostičkových zadních světel. Je škoda, že jako obrysovka nesvítí celý panel, ale chápu potřebu světelného podpisu v podobě dvou obdélníků, které se opakují i vpředu. Kostička a s ní související obdélník byly zvoleny, protože takovým znakem v korejštině začíná slovo „budoucnost“.

Zajímavým detailem při prezentaci je welcome drink v podobě pomerančového džusu, který vznikl v odšťavňovači poháněného elektřinou z baterie ioniqu. Pomiňme, že pomeranče by se daly vymačkávat i ručně, tedy bez použití elektřiny z uhelné elektrárny uložené v baterii plné lithia a kobaltu, a všimněme si téhle schopnosti auta.

Třebaže v Asii je to běžnější, Ioniq 5 je snad jediné auto na evropském trhu, které může fungovat jako velká powerbanka nejen pro váš mobil, ale i pro ledničku, když třeba delší dobu nejde proud.

Neděste se noční jízdy s bílou plochou před sebou, displeje se dají přepnout do tmavého režimu.

Nechybí dedikovaný panel ovládání klimatizace a topení, které je, jak se na takhle drahý elektromobil sluší, opatřené tepelným čerpadlem. Panel je dotykový; jak příjemně se bude používat za jízdy, se dozvím, až se svezu, ale zatím je všechno v pořádku. Obecně cokoliv, na co sáhnu, působí bytelně a prstům příjemně – včetně kompletně nových páček pod volantem.

Za zmínku stojí ještě volant se čtyřmi kostičkami místo loga značky – řidič podle automobilky ví, co řídí, a nepotřebuje na volantu logo – a můžeme se podívat na to nejzajímavější, a sice sedačky.

Sedám nejdřív dozadu. Ioniq 5 má rozvor náprav rovné tři metry, takže tady je spousta prostoru. Zadní sedačky jsou samozřejmě vyhřívané a také elektricky posuvné, a to v docela velkém rozsahu a se sklopnými opěradly. Relativně malý zavazadelník tak jde o dost zvětšit, pokud nepotřebujete hodně místa na sedačkách.

Skutečné eso v rukávu však mají přední křesla. Je možné je sklopit jako lehátko a vyklopit i podpěru lýtek. Ne že by tak někdo měl řídit, ono to ani dost dobře nejde, nebo cestovat – tahle možnost tu je pro odpočinek či zdřímnutí například u dobíjecí stanice. Sedačky jsou jinak velmi pohodlné, všemožně elektricky nastavitelné, vyhřívané i ventilované.

Přední sedačky lze sklopit až skoro do lůžkové úpravy, nesedí-li nikdo vzadu. Můžete si tak zdřímnout při nabíjení. Auto ale nemá vestavěný budík, který by zazvonil, když je baterie nabitá.

Užitečná může být „velká“ zásuvka pod zadní lavicí, takže klidně můžete za jízdy nabíjet i notebook. Za zmínku stojí head-up displej s rozšířenou realitou nebo fakt, že Hyundai – jak ostatně ukázal i u některých dalších modelů – dokáže udělat interiér celý světlý, ne si na to jen hrát různě barevným čalouněním. Něco takového bývá výsada až těch nejdražších aut.

V rámci snahy o udržitelnou ekonomiku je část interiéru vyrobená z recyklovaných PET lahví, používá se také bio-polyetylen či v některých variantách čalounění sedaček s 30% obsahem přírodní vlny. To znamená nižší emise CO2 při výrobě. A kůže v nejvyšších verzích – pravá, nikoliv „ekologická“, tedy koženka – je zpracovávána za pomoci rostlinných olejů.

Na některých částech výplní dveří automobilka používá materiál zvaný Paperette, který je plastem, ale texturou je blízký látce. Není v místech, kde by na něj člověk běžně sahal – na svislých panelech kolem reproduktorů – ale je na omak velmi příjemný. Hlavně je ale nekonečněkrát recyklovatelný.

A také, že přední světlomety podle automobilky nenabízejí nic na způsob mlhových světel či světel do špatného počasí nebo technologie LED Matrix s vykrýváním okolního provozu, a že v základní výbavě jsou dokonce dálková světla halogenová. U auta se základní cenou přes milion korun je to poněkud tristní – ovšem světla to můžou spravit svými výkony v noci, takže ještě nesuďme.