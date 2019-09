Hyundai investuje 47 miliard do vývoje aut bez řidiče

Automobilky před lety investovaly do vlastních vývojových týmů, které začaly připravovat autonomní systémy vozidel. Jenže tato cesta je velmi pomalá a všechny různé týmy nakonec pracují na tomtéž. Proto přišly některé značky se spojením, které by nasdílelo dosavadní zkušenosti a pokračovalo v rozšířeném týmu.

Příkladem je Ford a Volkswagen nebo Daimler a BMW . Mezi tím navíc mnoho z nich investovalo prostředky do různých startupů, které pracovaly v tomtéž oboru (společnosti Volkswagen a Ford investovaly třeba do firmy Argo AI).

Hyundai byl zatím na tuto práci sám, respektive se svojí sesterskou značkou Kia. Teď velkou investicí přidává dalšího do party – společnost Aptiv. A to je hodně velká posila. Společnost se dřív jmenovala Delphi Automotive a jde o jednoho z lídrů vývoje a výroby elektronických součástek do aut.