Hyundai chce v Evropě od roku 2035 nabízet jen elektromobily

Hyundai zastaví prodej benzínových i naftových vozidel v Evropě. Mělo by se tak stát do roku 2035, což je ostatně datum, které již načrtla Evropská komise v souvislosti se zákazem prodeje takových aut .

Kompletní uhlíkové neutrality hodlá Hyundai dosáhnout do roku 2045. Korejci svoji strategii prezentovali na autosalonu v Mnichově, kde představili „tři základní pilíře“ přístupu k uhlíkové neutralitě.

Hlavním pilířem je takzvaná čistá mobilita. Hyundai jí chce dosáhnout prací na nových elektromobilech a potažmo i vodíkových modelech. Firma tím bude usilovat o to, aby v roce 2030 tvořila polovinu tržeb auta na elektřinu a vodík. O deset let později by mělo být takových tržeb i 80 %.