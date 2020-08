Hyperion XP-1 je supersportem budoucnosti na vodík

Přesto první, co na XP-1 zaujme nejvíce, je jeho design. Firma Hyperion vsadila na odvážný vzhled. Dveře se otevírají směrem nahoru, auto má skleněnou střechu a futuristický zevnějšek, za který by se nemusela stydět ani kdejaká vesmírná loď z hollywoodského filmu.

Přesnější informace o tom, co by mělo být pod kapotou auta a z jakých materiálů bude vlastně vyrobeno, firma Hyperion nesdělila. Jasné je, že auto by mělo mít vpředu dvacetipalcová a vzadu jednadvacetipalcová kola Pirelli P Zero a pod nimi budou pracovat masivní karbon-keramické brzdiče s průměrem 18 palců vpředu a 17 palců vzadu.