Hybridní škodovky zní jako UFO, vývojáři ale v povinném bzučení vidí i příležitost

Zatímco v prvních masových elektromobilech a plug-in hybridech zvuk varující chodce chyběl anebo jej bylo možné deaktivovat, u vozů homologovaných od července roku 2019 už to nejde.

„Nebyl to lehký úkol, pod kapotou je dnes docela těsno a požadavky legislativy jsou přísné,“ vysvětluje Orendáš. U superbu, který dostal plug-in hybridní ústrojí až dodatečně v polovině životního cyklu, to mohl být oříšek.

Pro širokopásmý reproduktor se nakonec našlo místo v litrové vodotěsné schránce u pravého předního kola. Legislativa vcelku logicky požaduje, aby se zvuk šířil především před auto, proto tyto reproduktory musí být co nejvíce vpředu.

Nařízení dále vyžaduje například minimální hlasitost varování 56 dB, určité spektrum tónů a také rychlost, do které se musí ozývat.

„Legislativa určuje minimální úroveň hlasitosti systému, naším cílem je však zákazníkovi nabídnout co nejtišší auta, což je trochu protiklad, proto byli k ladění zvuku přizváni experti z oblasti akustiky vozů značky Škoda,“ popisuje Orendáš.

V elektrickém módu musí plug-in hybridní vozy vydávat dodatečný zvuk do 20 km/h, kdy ještě není v dostatečné míře přítomen například valivý hluk od pneumatik a hrozí největší riziko srážky s nepozorným chodcem.

Přesto je systém u škodovek funkční až do 30 km/h. Podle Orendáše jde o to, aby se elektronicky vydávané bzučení vystřídalo s přirozeným hlukem auta postupně. Při couvání pak reproduktor do povinných 6 km/h vydává odlišný tón.