Honda plánuje elektrickou NSX a 29 dalších aut. Se spalovacími motory končí v roce 2040

Automobilka Honda zveřejnila podrobné informace o plánech s elektrifikací i dalších zásadních krocích. Společnost se například plánuje stát uhlíkově neutrální, a to do roku 2050. Vedení přitom tvrdí, že zásadní je mnohostranný přístup a nikoli pouhá výměna spalovacích motorů za elektrické agregáty.

Japonská automobilka se mimo jiné zavázala k tomu, že do roku 2030 dosáhne ročního objemu výroby na hranici 2 milionů kusů. Společnost také hodlá představit 30 nových elektrických modelů a aby se jí to skutečně povedlo, proinvestuje 8 bilionů jenů, v přepočtu 1,4 bilionu korun.

Honda se také zavázala ke globálnímu ukončení prodeje spalovacích motorů, a to do roku 2040. K dosažení tohoto cíle automobilka investuje také do udržitelnějšího zdroje energie, kterým by měla být pokročilá technologie polovodičových baterií.