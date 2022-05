Ford si chce patentovat dálkové túrování motoru

Dálkovým ovládáním má být možno túrovat nastartovaný motor, a to i např. do přednastavených vzorců či profilů. Kromě toho má být systém spojený – chápeme-li to správně – s možnostmi nastavení výfukového potrubí tak, aby se zvuk mohl měnit i při motoru běžícímu na volnoběh. A nejspíš to bude spojené i s nějakými reproduktory, neboť to má umět vyluzovat zvuky, i je-li motor vypnutý.