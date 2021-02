Ford se v Evropě zbaví spalovacích motorů v roce 2030

Automobilka do svých plánů hodlá investovat více než jednu miliardu dolarů, z nichž většina poputuje do závodu v Kolíně nad Rýnem. Postupný přechod si Ford naplánoval tak, že do roku 2026 chce nabízet jen elektromobily v kombinaci s plug-in hybridními vozy. Následující čtyři roky do roku 2030 poslouží jako přechodná doba.