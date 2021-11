Ford chce číst myšlenky řidičům. Kvůli bezpečnosti

Na první pohled to vypadá dystopicky, nebezpečně a naštěstí taky nereálně – číst myšlenky nelze, pokud se nepohybujeme ve světě sci-fi či fantastiky. Automobilka Ford ale přesto tímto směrem podniká výzkum ve spolupráci s Uniklinik RWTH, fakultní nemocnicí v německých Cáchách. Píše o tom britský web Autocar.

Přesněji, zkoumá, zda je možné sledováním mozkové aktivity odhalit, zda se řidič soustředí na řízení, či zda jeho myšlenky odbíhají jinam, protože je třeba unavený. Plán je to spojit např. se změnou srdečního rytmu a následným upozorněním, pokud by se zjistilo, že je řidič unaven.

Není to poprvé, co se zkoumá tato možnost hlídání únavy řidiče. Už v roce 2011 se Mercedes-Benz pokoušel používat EEG k monitorování aktivity alfa (objevuje se při zavření očí v bdělém stavu).

Ovšem jak dopadne snaha Fordu řidiče sledovat či Mercedesu umožnit mu ovládat části auta myšlenkou, je zatím příliš brzy předvídat. Ovšem pokud by něco takového mohlo být zavedeno do praxe, zamýšlet se nad zabráněním možnému zneužití by bylo na čase.