Filipínci objevili v kontejneru vzácný McLaren, majitel ho kvůli daním vydával za Porsche

𝗣𝗼𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗹𝗮 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗜𝗜𝗦 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗦𝗺𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲𝗱 𝗟𝘂𝘅𝘂𝗿𝘆 𝗖𝗮𝗿 In line with the Bureau of Customs' (BOC) commitment to protect...