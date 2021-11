Elektrický Renault Kangoo detailně: Chytré dveře zůstávají, rychlonabíjení je za příplatek

Když francouzská automobilka Renault zjara odhalila novou generaci malé dodávky Kangoo, zmínila se pár slovy i o elektrické variantě s tím, že ta přijde na trh později v letošním roce. To se nestane, ale aspoň jsme se dozvěděli o novince něco víc.

Třeba to, že si ponechává jeden z největších trumfů konvenční verze, tedy dveře s názvem „Sesame, otevři se“. Jejich princip je takový, že na pravé straně není pevný B-sloupek, nýbrž posuvné i přední dveře mají zámky nahoře a dole, a když je otevřete najednou a máte příplatkové sklopné sedadlo spolujezdce, vznikne 1,4 m dlouhý otvor pro přístup k nákladu.

Zpřesněny byly informace o pohonném ústrojí, třebaže stále nejsou kompletní. Elektrická verze má baterii o využitelné kapacitě 45 kWh, která zásobuje elektromotor o výkonu 90 kW/122 koní. Dle cyklu WLTP má baterie stačit k ujetí až 300 km na jedno nabití. Palubní nabíječka si poradí s 11 kW střídavého proudu a baterii nabije z 15 do 100 % za 3 hodiny 50 minut.

Již víme, že baterie je umístěna v podlaze a nezasahuje do nákladového prostoru vozidla ani do kabiny. A konečně jsme se také dozvěděli užitečnou hmotnost – je to 600 kg v případě krátké varianty a 800 kg v případě té dlouhé. Stejně jako konvenční varianta, i ta elektrická utáhne až 1500 kg těžký přívěs.