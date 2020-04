Dvě Tatrovky míří do prestižní americké aukce, cena půjde do milionů

V americkém městě Elkhart se má od 1. do 2. května uskutečnit velká aukce historických aut, motocyklů a dalších předmětů. Pokud nebudou omezení kvůli pandemii koronaviru proti, v nabídce aukční síně RM Sothebys se objeví i dvojice nádherných vozů Tatra.

T87 se proslavila i díky cestovatelům, kdy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund v letech 1947 až 1950 podnikli výpravu do Afriky a Jižní Ameriky. Konkrétní kus je vybaven osmiválcovým, vzduchem chlazeným motorem umístěným typicky za zadní nápravou.

Dodnes tento vůz uhrane svou aerodynamickou karoserií. Pokud jde o konkrétní nabízený kus, spadá do poslední série po modernizaci, která vydržela ve výrobě od osudového roku 1948 do roku 1950. V roce 2000 byl nalezen na Slovensku, kde započal svou pouť přes Austrálii do Severní Ameriky.