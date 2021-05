Drsnější díky nálepkám? Ford ukazuje limitovanou edici pro Ranger Raptor

Ford při představení uvádí, že Ranger Raptor v provedení Special Edition vyrobí jen v omezeném množství, aby se zachovala jeho exkluzivita. Kolik kusů to ale ve skutečnosti bude, firma neuvedla. Na evropský trh by mělo auto, které vzniklo speciálně pro něj, dorazit na začátku letošního prosince.

Jedinou důležitou součástí Special Edition oproti „běžnému” raptoru je jeho podoba v exteriéru, kde by měl vůz budit ještě větší vzrušení a působit drsněji. Auto bude totiž dekorováno dvojící matně černých pruhů. Stejnou barvu mají i doplňky jako lem blatníků, nárazníky a maska chladiče, a to v kombinaci se třemi barvami – šedou Conquer, bílou Frozen a tradiční modrou Performance.

Pro větší exkluzivitu Ford do černé přidal i několik červených detailů. V exteriéru jsou to například tažná oka, uvnitř je červeně prošívaný sportovní volant, palubní deska, dveřní výplně a sedadla. Ta jsou navíc ve standardu sportovní a kombinují v sobě kožený potah s dodatky veluru a vinylu. Exkluzivně má působit i nové provedení palubní desky v barvě Raceway Grey, která je k dispozici jen ve verzi Special Edition.

Vůz se mimo jiné stane hrdinou nového westernového filmu The Good, The Bad and the Bad-RSE. Snímek má být odkazem na původní spaghetti westerny a natáčel se přímo v originálních kulisách ve Španělsku. Raptor si ve filmu zahraje stejně jako další provedení Fordu Ranger.