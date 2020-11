Dostane Mercedes třídy R nástupce? Mohl by být elektrický

Mercedes-Benz třídy R, luxusní kříženec MPV a SUV, byl jedním z prvních aut, u nichž by dávalo smysl později velmi oblíbené označení „crossover”. Přesto si během let 2006 až 2013 kvanta zákazníků nezískalo. Podle informací britského magazínu Car by však mohlo dostat nástupce, a to s elektrickým pohonem.