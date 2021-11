Do roku 2025 se počet dobíjecích bodů pro elektromobily ztrojnásobí, říká Škoda

O budoucnosti nabíjecí infrastruktury v Česku se na právě probíhajícím veletrhu e-Salon rozhovořil ředitel českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček. „Na jeden dobíjecí bod v současnosti připadají asi čtyři čisté elektromobily, kterých je v tuzemsku registrovaných okolo 8500, což je skoro nejlepší poměr v Evropě. Jde o to, že s rostoucím počtem elektromobilů musí růst i počet dobíjecích bodů,“ uvedl.

Škoda nedávno podepsala memorandum s ministerstvy dopravy a průmyslu a správci infrastruktury o spolupráci při budování dobíjecích míst. Zhruba třetina z nich by měla vznikat na pozemcích státu, například u nádraží nebo na hlavních silničních tazích. V roce 2030 se podle Maláčka bude počet dobíjecích míst počítat v desítkách tisíc.

Podle Národního plánu čisté mobility má v Česku za deset let jezdit až půl milionu elektromobilů, pro které by mělo fungovat 19 až 35 tisíc dobíjecích stanic na elektřinu. Jedna stanice obsahuje až tři dobíjecí body. Největší česká automobilka chce v příštích pěti letech do elektromobility investovat 1,4 miliardy korun.