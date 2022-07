Diessův konec v čele koncernu VW byl plánovaný narychlo, během jeho služební cesty

Rodinný klan Porsche-Piëch, který drží většinu akcií koncernu Volkswagen a také řadu pozic v jeho dozorčí radě, za Diessem vždy stál. To Diessovi pomohlo překonat řadu neshod se zástupci odborů, kteří mají v dozorčí radě také silné zastoupení.

Poslední dobou ale podpora ochabovala. O víkendu 16. a 17. července měly začít v osmičlenném předsednictvu dozorčí rady debaty o tom, jestli by nebyl vhodný termín Diesse nahradit, zatímco je v USA.

Dozorčí rada podle serveru své rozhodnutí sdělila Diessovi 21. července, jen pár hodin poté, co se vrátil ze Spojených států. Dala mu 24 hodin na reakci a on po poradě s právníky souhlasil, že ke konci srpna odstoupí a předá funkci Blumemu.

Neodchází však zcela a nejspíš ani ve zlém - zůstane pro koncern Volkswagen poradcem, píše agentura DPA s odvoláním na nejmenované zdroje. Diess měl uzavřenou pracovní smlouvu do podzimu 2025 a podle zdrojů zůstane v podniku až do jejího konce. Bude dál pobírat mzdu.

Diess přišel do koncernu VW v létě roku 2015 jako šéf značky Volkswagen. Tehdejší generální ředitel koncernu Martin Winterkorn mu dal za úkol během dvou let uspořit 5 miliard eur ročně. Právě za jeho vedení, v září 2015, se provalil emisní skandál koncernu VW v USA, který později vstoupil do dějin jako Dieselgate.