Designér reinkarnoval legendární „kachnu“, Citroën 2CV

Vzal původní „kachnu“, jak se tomuto lidovému citroënu z konce 40. let minulého století říká, a posunul ji do jednadvacátého století. Má větší kola, tenká světla a celkově hladší linky, ale zároveň zůstává věrná původnímu tvaru.

Zůstávají - alespoň to tak vypadá - i protisměrně otvírané přední dveře nebo okna, která se neotvírají celá, ale jen jejich menší části. Všimněte si absence klasických zpětných zrcátek - nahrazují je kamery na C-sloupcích.

Samozřejmě, tohle všechno je hypotetické - vůz s největší pravděpodobností zůstane na virtuálním papíře a nedostane se do sériové výroby. Je to možná trochu škoda, protože jako moderní městský elektromobil by u zákazníků jistě měl šanci nejen ve Francii.