Designér navrhl, jak by mohla vypadat příští generace Mazdy 6

Nedávno představená Mazda CX-60 , která je v designu dost odlišná od stávajících mazd, nejspíš poměrně jasně ukázala budoucnost vzhledu aut této japonské značky. Na to sází profil Sugar Design na Instagramu, který přináší svůj názor na to, jak by mohlo vypadat auto fanoušky očekávané poněkud toužebněji - nová „šestka“.

Starší informace hovořily o tom, že by to mělo být v první polovině letošního roku, ale objevovaly se také zprávy říkající, že to bude až později a letos se dočkáme dalšího faceliftu stávající generace. Tomu by odpovídal i fakt, že bylo nedávno odhaleno již zmíněné SUV CX-60.