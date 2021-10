Desetitisíce Berlíňanů chtějí město bez aut. Včetně elektromobilů

Oblast, kterou chce iniciativa zákazem postihnout, je ohraničená okružní železnicí S-Bahn a co do výměry má necelých 90 km2. Auta ani silnice by z oblasti nezmizely úplně – rezidenti by mohli použít sdílené auto 12x do roka, tedy jednou měsíčně, a auta by mohli využívat také lidé s omezenou mobilitou a služby jako doručovatelé, záchranný systém či zásobování.