Dědeček mezi velkými MPV končí po téměř 13 letech ve výrobě

Ti, kdož chtějí velké MPV s chytrým interiérem a šestiválcem a zároveň si myslí, že vývoj aut už na své špičce byl, by si měli pospíšit. Jeden z posledních mohykánů první dekády 21. století má své dny sečteny. Řeč je o voze Dodge Grand Caravan, který se prodává bez zásadní změny od roku 2007.

Všechna tahle auta postupně vyklízela pole novějším modelům, ovšem Dodge Grand Caravan se drží své krabicoidnosti a jednoduchosti - do května 2020, kdy bude jeho výroba v kanadském Windsoru ukončena.

Dnes je hrubě zastaralý, ale to pro někoho nemusí být nevýhoda. Tak třeba tvrdé a nepříliš profilované plasty v interiéru znamenají, že se vůz snadno uklízí po dětech. A také má sedačky, které Chrysler nazval „Stow'N'Go” - druhá a třetí řada se dá složit do rovné podlahy a z MPV tak máte dodávku.

Největším lákadlem Grand Caravanu vždy byl systém skládání sedaček do podlahy Stow'N'Go.

V dnešní snaze snižovat co nejvíc odpor vzduchu je ze staré školy i světlá výška - je dost velká na to, abyste se nebáli i na drsnější polní cestu. A co teprve motory - tím nejmenším pod kapotou byl 2,8l vznětový čtyřválec od italské firmy VM Motori.