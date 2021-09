Další elektrické Porsche? Nová 718 má být sportovním autem budoucnosti

S novými zprávami o chystaném sporťáku, který by se měl v hierarchii Porsche zařadit pod proslulý model 911, přišel web Car and Driver, který se odkazuje na zdroje přímo z německé automobilky. A tam si od nové „sedm set osmnáctky” hodně slibují.

Vůz se má designově inspirovat u nedávno představeného konceptu Mission R, který se prezentoval hodně futuristickými rysy. Obecně by se ale nová generace neměla příliš lišit od současného modelu, alespoň co se celkových proporcí týče.

Celkově by si měla nová generace zachovat současné vlastnosti, což znamená lehkost, obratnost a poměrně nízkou cenu. To sice úplně nekoresponduje s tím, na co jsme u současných elektromobilů zvyklí, ale Porsche údajně ví, jak na to. Za vším údajně stojí nová elektrická platforma PPE a použití lehkých materiálů, které zaručí, že se hmotnost nedostane nad hranici 1650 kilogramů. Cenově by se měl model stále držet pod hranicí ceny 911.