Další díl pohádky? Lotus Esprit se má konečně vrátit jako pětisetkoňový hybrid

Automobilka Lotus to s představováním nových aut moc nepřehání - nedávná Evija, elektrický hyperspor t o 2000 koních, bylo první nové auto téhle značky od roku 2008. Slibů je od roku 2010, kdy se představilo několik nádherných konceptů v čele s Espritem na titulní fotografii, mnohem víc. A britský Autocar nyní přináší další.

Publikace hovoří o tom, že v roce 2022 by se ten Esprit, na který se těšíme už deset let, mohl konečně představit. V útrobách by mohl mít pětisetkoňové pohonné ústrojí, složené ze šestiválcového spalovacího motoru s elektromotorem.