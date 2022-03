Dají se podomácku vyrobit bezvzduchové pneumatiky? Britové to zkusili

Gumárenský gigant Michelin vyvíjí pneumatiky, které by nespoléhaly na tlak vzduchu ve svém nitru a tak byly odolné vůči propíchnutí, už několik let. Není se co divit, že to někdo zkusí udělat doma, levněji a rychleji. Tentokrát to ale nejsou Rusové, nýbrž britský kanál Driven Media. Za „vynálezem“ dle videa stojí závodní jezdec Scott Mansell a inženýr Callum McIntyre.