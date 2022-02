Pneumatiky, které nelze prorazit, se blíží sériovému nasazení

Až do nynějška, kdy web CNN Business připomíná spolupráci Michelinu s koncernem General Motors na vývoji takovýchto pneumatik. A říká, že příští generace či nástupce elektromobilu Bolt by tyto pneumatiky mohl dostat. „Chceme přivést na trh příští generaci boltu s bezvzduchovými pneumatikami a stane se to během tří až pěti let,“ cituje web Alexise Garcina, prezidenta severoamerické divize Michelinu.