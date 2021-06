Co se stane, když pneumatiku roztočíte rychlostí zvuku? Rusové to zkusili

Nedávný experiment ruských youtuberů z kanálu Garage54 roztočil pneumatiku tak rychle , jako by na autě jela rychlostí 620 km/h – třikrát víc, než byl její rychlostní index. Rusům to ale nestačilo – sestrojili nový testovací stolec, na němž byla rychlost pneumatiky ještě mnohem, mnohem vyšší – 1332 km/h.

Při původním experimentu upevnili nápravu, u níž by na vstupním hřídeli diferenciálu byla měřená pneumatika, na jinou nápravu, takže pneumatika se točila tak rychle jako kardanová hřídel. Tentokrát ale nápravu připevnili přímo na výstupní hřídel převodovky, takže poloosy měly rychlost kardanové hřídele.

Kolo zůstalo na vstupní hřídeli diferenciálu, takže jeho převodový poměr nesnižoval rychlost otáčení hřídelí, nýbrž stejným poměrem zvyšoval. Bez kola byly otáčky 13 800 za minutu, což by při použití stejného kola jako v minulém pokusu znamenalo ekvivalent rychlosti jízdy zhruba 1530 km/h.

Jenže při prvním pokusu s větším, 17palcovým kolem se jeho otáčky dostaly jen na 4800 – na víc neměl motor sílu, neboť větší kolo je těžší. Zvolili tedy menší, 13palcové kolo, a s experimentem pokračovali i přes zadírající se diferenciál. S menším kolem se dostali na 5480 otáček, když pneumatika explodovala. S sebou vzala část testovacího stolce, a to takovým způsobem, že kousek oceli odletěl víc než 100 metrů daleko, jak ukazuje starší video.

I když očividně ne o tolik. Při prvním testovacím pokusu uletěla manžeta poloosy a rozmetala vazelínu po dílně. To ale snadno opravili a pak se přestěhovali na střelnici pro finální pokus. Dokonce i vyrobili systém dálkového ovládání plynu, aby nemuseli být blízko stroje při pokusu. Ze stejného důvodu, tedy bezpečnosti, byla převodovka automatická – aby se výzkumníci mohli držet v bezpečné vzdálenosti.

Při prvním pokusu s novým strojem kolo dosáhlo otáček 5200 za minutu, přičemž se pneumatika neudržela na disku. Zvýšili tedy tlak vzduchu v pneumatice – a byla to poloosa, která povolila. Protože zavařili druhý konec diferenciálu v převodovce, zbývající poloosa se točí dvakrát rychleji, než by pro ni bylo běžné.

K čemu tento experiment byl? Těžko říct, normální auta se k takovým rychlostem nedostanou. Takže v podstatě jen proto, abychom věděli, co se stane. A není to všechno, ruský kanál Garage54 s tímto testovacím stolcem má další plány – jak moderátor říká na konci videa, zatím ho nebudou rozebírat. Co budou zkoušet, se ale zatím musíme nechat překvapit.