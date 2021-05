Rusové roztočili pneumatiku na 620 km/h a čekali, co se stane

Nápad překročit rychlostní index pneumatiky tedy není něco, co by bylo vhodné zkoušet. Jenže jsou mezi námi lidé, kteří si na uvádění objektivně špatných nápadů v činnost vybudovali velmi úspěšný kanál na YouTube. Řeč je o Rusech z Garage54 a ti roztočili pneumatiku na trojnásobek jejího rychlostního indexu.

Pomocí bezkontaktního otáčkoměru ruští výzkumníci zjistili, že na obyčejné ladě při volnoběhu má kolo zhruba 100 otáček za minutu. Nevíme na který rychlostní stupeň to je, ale budeme předpokládat jedničku; ostatně, není to tolik podstatné. Když druhé kolo mechanik chytil, rychlost volného kola se samozřejmě zdvojnásobila.

Při zkoušce na pátý rychlostní stupeň lady to začalo být skutečně zajímavé. Nad pět tisíc otáček se pneumatika oddělila od disku a natáhla odstředivou silou. Při takovýchto otáčkách takto velkého kola by auto jelo přes 550 km/h.

Výzkumníkům to ale nestačilo, a tak zdvojnásobili tlak vzduchu v pneumatice, aby se tak snadno neodtrhla od disku. Při druhém pokusu se otáčky dostaly až přes 5600 za minutu, což pneumatiku zcela zdeformovalo – roztrhaly se v ní kordy. Ekvivalentní rychlost jízdy by byla zhruba 620 kilometrů v hodině.

Samozřejmě, takhle rychle žádné silniční auto (zatím) nejezdí, a kdyby jezdilo, mělo by na to adekvátní pneumatiky. Pro reálný život je na experimentu zajímavé, že pneumatika by měla krátkodobé překročení svého rychlostního indexu přežít bez úhony. Rozhodně to ale nedoporučujeme dělat.