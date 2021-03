Co letos chystá koncern Volkswagen? Elektromobily, ale i modernizaci spalovací nabídky

Volkswagen obecně podle generálního ředitele Herberta Diesse v letošním roce plánuje více než zdvojnásobit odbyt elektromobilů, a to na jeden milion. Chce také zvýšit provozní marži na 7-8 %, ale to až po roce 2021. Loni to bylo 4,8 %, letos by to mělo být 5-6,5 %.