Citroën stáhl reklamu v Egyptě, měla propagovat obtěžování žen

„Kdo mohl považovat za dobrý nápad natočit reklamu, která schvaluje sexuální obtěžování v zemi, kde 98 procent žen přijde s tímto chováním do styku nejméně jednou za život?” napsala na twitteru.

Spisovatelka Amal Hárisíová považuje za nejhorší to, že si nikdo, kdo se na vzniku šotu podílel, chybu neuvědomil.

„Nikdo v tom týmu nic nenamítl proti tomu, že je správné fotografovat si dívky na ulici bez jejich souhlasu, to je smutné,” sdělila.

Další pak poukazovali na to, že si egyptští muži mohli z reklamy odnést to, že focení bez svolení dotyčné může skončit schůzkou, přičemž ve skutečnosti jim za to hrozí vězení.