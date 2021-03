Je prodloužená a jmenuje se Pro. Číňané mají vlastní Škodu Octavia

Zatímco v Česku je u auta důležitá co nejnižší spotřeba paliva a co největší zavazadelník, v Číně zákazníci kladou často největší důraz na prostor na zadních sedačkách. Proto tam potkáte varianty s prodlouženým rozvorem i u aut, u nichž by to v Evropě nikdo nečekal. Včetně nové Škody Octavia.